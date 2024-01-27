Штурмовики з російських колоній скражаться, що РФ не виконує свої обіцянки.

Росіяни "кинули на гроші" в’язнів, які були завербовані до штурмових загонів "Шторм-Z".

Як повідомляє Центр національного спротиву, більшість ув’язнених, які воювали в складі загонів "Шторм-Z", не отримали виплат, які їм обіцяло міністерство оборони РФ, а також документів про зняття судимості.

Йдеться як про зарплату, так і про виплати за поранення або інвалідність, отриману внаслідок участі в бойових діях. Крім цього, самі "контракти" на службу в "Шторм-Z", як виявилось, насправді нерідко укладались не з міноборони РФ, а з так званим "головою ДНР" про "участь в добровольчому формуванні".

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"Тобто, юридично ці ув’язнені навіть не є військовослужбовцями ЗС РФ, що не дає їм права на будь-які соціальні та фінансові гарантії", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - окупанти з "Шторму- Z"

За даними британської розвідки, російські бойовики "Шторм-Z" виконують бойові завдання на фронті у війні проти України з незагоєними ранами та ампутованими кінцівками. На думку британців, існування підрозділів "Шторм-Z" вказує на проблеми в російській армії при проведенні наступальних операцій у війні проти України. Цим підрозділам приділяється найменший пріоритет для логістичної і медичної підтримки.

Російська влада відключає опалення у в'язницях, щоб змусити ув'язнених йти воювати в Україну. При цьому в багатьох регіонах Росії температура впала до -35°C. Таким чином, Путін вирішив використовувати холоди, щоб поповнити ослаблені війська в Україні.

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