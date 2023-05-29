Всього над західною частиною України було збито 6 ракет і 10 безпілотників.

В ході масштабної повітряної атаки проти України минулої ночі одна з російських ракет зуміла прорватися у Львівську область, де і була збита. В результаті падіння уламків згорів сарай і трактор, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Захисникам з ПвК "Захід" вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч", – повідомив керівник регіону.

За його словами, на місці падіння уламків ракети утворилася вирва, але в результаті цього інциденту ніхто не постраждав.

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Як уточнили в прес-службі ПвК "Захід", цієї ночі в зоні їхньої відповідальності (включає крім Львівщини також території Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей) знищено 6 крилатих ракет і 10 безпілотних літальних апаратів.

Нічна атака проти України - що відомо

Після опівночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу у зв'язку з черговою масованою атакою російських ракет і безпілотників-камікадзе. Як пізніше повідомили в Командуванні Повітряних сил, цієї ночі було збито близько 40 ракет і три десятки безпілотників.

Через падіння уламків відзначено незначні руйнування в столичному регіоні. Крім того, в Одеському порту сталася пожежа після того, як туди впали уламки збитого російського дрона-камікадзе.

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