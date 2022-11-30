Обійшлося без постраждалих. На місці працюють рятувальники.

Зранку ворог обстріляв із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни не вгамовуються з обстрілами Нікопольщини. На ранок накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії сам Нікополь та Марганецьку громаду. Туди прилетіли майже 30 снарядів. Люди неушкоджені. Представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територiй. З'ясовують деталі", - повідомив він.

Резніченко також наголосив, що в інших районах області наразі спокійно.

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Нікополь на Дніпропетровщині кожного дня страждає від обстрілів росіян. Так, вночі 18 листопада окупанти вдарили по місту з РСЗВ. Росіяни випустили по житлових кварталах понад 40 снарядів. На щастя, минулося без постраждалих.

Кілька днів тому вночі російські окупанти знову обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину. На цей раз загарбники збільшили кількість снарядів до понад 70.

А вночі проти 26 листопада російські військові випустили по Нікопольському району майже 60 снарядів з реактивних систем залпового вогню "Градів" та важкої артилерії.

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