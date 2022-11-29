Унаслідок ворожих обстрілів постраждала літня жінка.

Російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області з важкої артилерії, унаслідок обстрілу поранено літню жінку.

Супротивник обстріляв Мирівську громаду, понівечив близько півдесятка приватних будинків, господарську споруду й газогін, про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Сьогодні пообіді окупаційна армія Російської Федерації вдарила з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі", - розповів він.

Відео дня

Чиновник додав, що унаслідок обстрілу постраждала жінка, 1949 року народження, - вона дістала легкі ушкодження, була у задовільному стані й лікуватиметься амбулаторно.

Ситуація у Дніпропетровській області під час війни з Росією - найважливіше

Окупанти вже не раз обстрілювали Нікопольський район та місто Дніпро, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Зокрема, 29 листопада голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що вночі супротивники запустили по Дніпру чотири ракети.

Також чиновник розповів, що загарбники у Нікопольському районі обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії Червоногригорівську громаду.

Вас також можуть зацікавити новини: