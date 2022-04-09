За словами Крістіне Ламбрехт, промисловість країни продовжить постачання ЗСУ напряму. Хоча що саме тут мається на увазі, поки неясно.

На складах Бундесверу, Збройних сил Німеччини, закінчилася зброя, яку можна постачати Україні. Однак промисловість держави продовжить поставки українським захисникам.

Таку заяву зробила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у свіжому інтерв'ю порталу Аugsburger Аllgemeine.

Журналіст запитав чиновника, чи відгукнеться ФРН на заклик генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга більше допомагати Україні зброєю.

Ламбрехт відповіла на це наступними словами: "Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Однак я повинна бути чесною і сказати, що ми досягли межі в поставках із запасів Бундесверу. Бо війська [Німеччини] повинні залишатися в змозі гарантувати оборону країни і альянсу [НАТО]".

У своєму коментарі Ламбрехт підкреслила, що ФРН постарається робити більше для України. Зараз обговорюється, які поставки може забезпечувати промисловість країни напряму. Мабуть, мова йде про певну зброю, але подробицями з цього приводу міністр оборони не поділилася.

Нагадаємо, протягом поточного тижня очікувалося, що буде прийнято рішення про передачу Україні близько 100 високотехнологічних танків. Але за даними порталу Politico, канцлер Німеччини Олаф Шольц затримує поставки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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