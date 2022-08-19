"Сюрпризи" приготовані для переважно мирного населення.

Росія не готується до наступу в День Незалежності України. Однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від окупантів.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Російський лідер любить символізм. Тому ми чекаємо особливих сюрпризів для всіх мешканців нашої держави", - сказав він.

Єнін додав, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян на цей день не передбачається. Водночас, зброя у Росії: ракети, авіабомби і інші "сюрпризи" приготовані для переважно мирного населення.

"У ці дні я особливо хотів би закликати дослухатися до порад військових адміністрацій, і реагувати на сигнал повітряної тривоги", пояснив він.

Єнін зазначив, що якщо громадянин бачить якісь підозрілі ознаки, то він має зателефонувати у поліцію. Також МВС спостерігає збільшення активності телефонних терористів.

"Наші підрозділи діють в умовах підвищеної готовності. В місцях відпочинку громадян буде забезпечене посилене патрулювання з боку кінологів, з боку вибухотехніків. На поготові будуть слідчі оперативні групи готові до реагування на будь який нештатний розвиток ситуації. Так само будуть задіяні наші рятувальники", - сказав представник МВС.

"Хотів би попросити громадян з повагою ставитись до обмежень, які встановлюються військовими адміністраціями і допомагати правоохоронцям, які в ці дні допомагають забезпечувати безпеку", - додав він.

Експерти прогнозують, що Путін готує для України на День Незалежності неприємний "сюрприз".

Також експерти прогнозують, що в День Незалежності України РФ планує повторити кривавий сценарій Оленівки.

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