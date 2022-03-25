Оперативне командування "Північ"

У Чернігівській області ЗСУ знищили колону російської бронетехніки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Оперативне командування "Північ"

"Сили опору Сіверщини невпинно працюють над якнайшвидшою перемогою над нахабним ворогом. Їх броньовані машини виявилися і не такими вже броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі", — йдеться в повідомленні.

Оперативне командування "Північ"

Як повідомляв УНІАН, 18 березня стало відомо, що у Чернігівській області українські військові знищили велику кількість техніки та особового складу окупантів. Зокрема, ввечері 17 березня поблизу Чернігова було виявлено розташування ворожого комплексу РеР "Торн" та командно-спостережного пункту БТГр. "А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування "Північ" побажали оркам "Доброго ранку", знищивши зазначені об'єкти", - йшлося в повідомленні оперативного командування "Північ".

Також того дня захисниками Чернігова були відбиті дві спроби просування російських військових. 

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