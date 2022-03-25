У ЗСУ зазначили, що чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі.

У Чернігівській області ЗСУ знищили колону російської бронетехніки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сили опору Сіверщини невпинно працюють над якнайшвидшою перемогою над нахабним ворогом. Їх броньовані машини виявилися і не такими вже броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня стало відомо, що у Чернігівській області українські військові знищили велику кількість техніки та особового складу окупантів. Зокрема, ввечері 17 березня поблизу Чернігова було виявлено розташування ворожого комплексу РеР "Торн" та командно-спостережного пункту БТГр. "А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування "Північ" побажали оркам "Доброго ранку", знищивши зазначені об'єкти", - йшлося в повідомленні оперативного командування "Північ".

Також того дня захисниками Чернігова були відбиті дві спроби просування російських військових.

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