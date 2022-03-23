Текст, який використовують окупанти — максимально цинічний і брехливий.

Пропаганда — один з головних інструментів російських окупантів. Кремль і його рупори всіляко викривляють реальність і виправдовують свої військові злочини. Будь-які заклики і висловлювання ворога потрібно ігнорувати, що нещодавно підкреслило оперативне командування "Північ". За його словами, на Чернігівщині окупанти почали поширювати пропагандистські листівки серед мирного населення. Ці "папірці", які рекомендується відразу спалювати, містять заклики до допомоги солдатам РФ.

"В прикордонних населених пунктах Чернігівської області окупанти розповсюджують пропагандистські листівки, де запевняють, що Росія не воює з мирним населенням, а гарантує їм безпеку та свободу слова. Наші українські люди не піддаються на такі заклики, адже бачать і розуміють, що підступним загарбникам вірити не можна, їхнє слово не коштує нічого", — сказано на офіційній сторінці оперативного командування "Північ" на Facebook.

Текст листівок просякнутий цинізмом і брехнею. Наприклад, в ньому сказано, що комфортне життєве середовище і свобода вибору — це пріоритет для Росії. Тим часом в РФ процвітає авторитарний режим, а війська окупантів знищують мирні українські міста.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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