Через супротивників у Красногорівці 2 серпня були поранені 7 осіб.

За минулу добу російські військові вбили чотирьох мирних жителів Донеччини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 2 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини - у Красногорівці. Ще 7 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну нібито для проведення "спецоперації", метою якої є "демілітаризація" та "денацифікація" нашої держави.

Супротивники обстрілювали і воєнні, і цивільни об'єкти та брали під контроль населені пукти. Загарбники змогли захопити частину сходу та півдня української держави. Через росіян лише в одному Маріуполі загинули десятки тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: