Жертвами супротивника стали жінки, які під час ворожого обстрілу знаходили біля під'їзду багатоповерхівки, зазначив очільник Ізюмської районної адміністрації.

Вдень 22 червня в результаті мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району Харківської області загинули місцеві мешканки.

Про це розповів голова Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський, повідомляє "Суспільне".

"Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, які перебували в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому (близько 13:30)", — сказав Масельський.

Нагадаємо, сьогодні вранці керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про щонайменше трьох загиблих і шістьох поранених внаслідок обстрілів на Харківщині.

Так, у Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Там пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова.

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