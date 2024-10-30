Внаслідок удару росіян є постраждалі.

Російські окупаційні війська вчергове атакували Харків. Ворог вдарив по багатоповерховому житловому будинку. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Оновлено 23:57: У Харкові вже 18 постраждалих, заявив міський голова. За словами Ігоря Терехова, врятовано 13 осіб, під завалами шукають інших людей.

Оновлено 23:51: Кількість постраждалих у результаті удару РФ по багатоповерхівці у Харкові зросла до 17. Триває рятувальна операція.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав фото з наслідками атаки російських терористів:

Оновлено 23:47: Мер міста Ігор Терехов заявляє про 15 постраждалих внаслідок атаки окупантів.

Оновлено 23:44: Кількість постраждалих зросла до 14. Щонайменше троє осіб перебувають під завалами. Попередньо, серед них – жінка та дитина, заявив Синєгубов.

Оновлено 23:33: Під завалами знаходиться дитина – рятувальники намагаються її дістати, повідомляє Ігор Терехов.

Оновлено 23:27: Очільник ОВА повідомляє про 10 поранених. Серед них двоє осіб – у важкому стані, зокрема дитина 11 років.

"Четверо – у середньому стані, інші – отримали легкі поранення", – додав Синєгубов.

Своєю чергою, мер міста Ігор терехов пише, що на верхніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Ведуться роботи щодо їх порятунку.

"Оглянуто 10 постраждалих. Двоє важких – дитина 11 років та 22 річний чоловік", – розповів він.

Оновлено 23:20: Повністю зруйновані з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку, заявив мер Харкова Ігор Терехов.

"Станом на зараз маємо інформацію про 12 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди", – написав він.

За попередніми даними, в будинок влучила російська керована авіабомба.

Раніше Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти поцілили по четвертому поверху будинку. За попередніми даними, є постраждалі внаслідок ворожого удару. Під завалами можуть перебувати люди.

Пізніше він додав, що зруйновано майже весь підʼїзд багатоповерхівки.

"На місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку. Пошкоджені цивільні автомобілі. Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загорання", – йдеться у заяві.

Станом на 23:15 було відомо про сімох постраждалих внаслідок російського удару.

Війна в Україні: важливі новини

Ввечері 30 жовтня російські терористи атакували Одеську область. Ворог випустив по регіону біля 10 ракет повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Інформації щодо наслідків атаки поки немає.

Тим часом росіяни просунулися на фронті. Проєкт DeepState повідомляє, що ворог захопив Селидове на Донеччині. Крім того, ворог захопив Вишневе, Зоряне, а також просунувся біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.

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