У столиці України унаслідок ворожої повітряної атаки в адмінбудівлі пошкоджено вікна.

Російські окупанти у ніч на четвер, 31 жовтня, з різних напрямків хвилями запускали на Київ безпілоті літальні апарати.

Українські воїни знешкодили всі БПЛА супротивника, які загрожували столиці України, повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram. За відомостями влади, є наслідки у Подільському районі.

"20 повітряна атака на Київ за жовтень! ...Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала 2,5 години. Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені…", - зазначили у відомстві.

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У КМВА додали, що у Подільському районі впали уламки БПЛА, на відкритій місцевості виникла пожежа. Крім того, в одній адміністративній будівлі та у двох двоповерхових житлових будинках пошкоджено вікна. За попередніми відомостями, є пошкодження на високовольтній лінії електропередач.

За відомостями ДСНС, уламки в Подільському районі впали на території будівництва, і на площі 50 кв. м загорівся трав'яний настил. Рятувальники додали, що пожежу оперативно загасили:

"Також пошкоджено вікна у трьох сусідніх п'ятиповерхових житлових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі".

Важливі новини - Київ у центрі уваги

Росіяни вже купу разів били по столиці України безпілотниками. Унаслідок ворожих повітряних атак є жертви, постраждалі, й пошкоджено багато цивільної інфраструктури, у тому числі дитяча лікарня "Охматдит".

Зокрема, супротивники вдарили по Києву у ніч на 30 жовтня. Уламки безпілотників упали в Соломʼянському районі. Унаслідок падіння уламків в одній з багатоповерхівок виникла пожежа у кількох помешканнях, постраждали дев'ять осіб, у тому числі дитина.

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