По столиці України є завдання - змінити блокпости, щоб було розширено проїжджу частину, поділився заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

Після відходу російських загарбницьких військ у Києві та області залишились диверсійні групи, які продовжують становити загрозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич на брифінгу.

"По місту Києву визначено завдання - не те що спрощення, а розширення блокпостів для того, щоб проїжджу частину зробити більшою. Блокпости будуть залишатися. Пропускний режим буде такий же, можливо трішки дещо спрощений", - сказав Грузевич.

При цьому він пояснив, навіщо зберігаються блокпости.

"Тільки протягом двох днів у самому Києві спільними діями спіймано 16 диверсійно-розвідувальних груп. Ми думаємо, що тут тихо, але противник є. Покидаючи нашу область, він залишав диверсійні групи. Тільки вчора ми провели зачистку одного району, спіймали одну групу... і жменя датчиків за якими наводяться ракети. Тобто, нехтувати правилами повітряної безпеки не треба. Треба бути обережними, тому що, на превеликий жаль, попадаються у цих групах і завербовані українці", - наголосив Грузевич і долав, що йдеться переважно про громадян з Донецької і Луганської областей.

Також він сказав, що сьогодні ситуація у Києві та Київській області стабільна.

"Єдине, що залишається, загроза завдання ракетних ударів противника. Так, їх стало менше, але така загроза ще існує, тому нехтувати, коли оголошується повітряна тривога, не треба", - заявив Грузевич.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Супротивник спочатку атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, бомбив Київ та взяв під контроль низку населених пунктів Київщини. На початку квітня стало відомо, що вся Київщина була звільнена від окупантів.

Столична влада повідомляла, що за 40 днів повномасштабного вторгнення Росії загинули 89 мирних жителів, серед жертв є четверо дітей.

На початку квітня ситуація у столиці покращилася, стало більше громадського транспорту.

Влада Києва закликала людей не поспішати повертатися.

Очільник військової адміністрації Києва Микола Жирнов попереджав, що є висока ймовірність завдання супротивником ракетних ударів по елементах столичної цивільної та військової інфраструктури.

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