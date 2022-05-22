За попередніми відомостями, в результаті інциденту в Київській області немає жертв та руйнувань.

Над Київщиною у неділю, 22 травня, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні над Фастівським районом силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали громадян залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

В Київській області о 13:09 було оголошено повітряну тривогу, а о 14:20 був відбій.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Російська влада назвала війну в нашій країні "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" українців.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів низки населених пунктів. За відомостями української влади, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

В Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 22 травня в нашій державі знищено 107 крилатих ракет.

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