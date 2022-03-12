Горіло приміщення Ощадбанку, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

На столичному Подолі внаслідок ворожого обстрілу загорілась офісна будівля.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 6:17. На місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Після прибуття бійці встановили, що внаслідок потрапляння невідомого об’єкту горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі. О 8:34 пожежу було ліквідовано.

До ліквідації займання було задіяно 5 одиниць техніки і 24 особи.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Як уточнив у Телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в офісній будівлі горіло приміщення Ощадбанку.

"На Подолі в Києві відбувся вибух, в результаті якого сталося загоряння приміщення Ощадбанку. Попередньо встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат, інформація про потерпілих встановлюється", - йдеться у повідомленні.

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