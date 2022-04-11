У результаті обстрілу Лисичанська є постраждалі, зазначив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Російські загарбницькі війська знову обстріляли Лисичанськ, постраждали щонайменше троє людей.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Черговий обстріл Лисичанська - чотири будинки зруйновано, щонайменше троє постраждалих", - зазначив Гайдай.

Він додав, що трьох постраждалих рятувальники передали лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу.

Також Гайдай уточнив, що три з чотирьох будинків зруйновані повністю, один - частково.

За його словами, вже не вперше за 11 квітня житлові квартали Лисичанська охопив ворожий обстріл.

Гайдай нагадав, що зранку у місті рятувальники у зруйнованому окупантами будинку знайшли одного загиблого.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України.

Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по містах, розташованих на Луганщині.

11 квітня Сергій Гайдай повідомив, що у Лисичанську, де немає навіть натяку на військових, від окупантів прилетіло щось величезне, у воронці може сховатись фура.

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