Російські загарбницькі війська знову обстріляли Лисичанськ, постраждали щонайменше троє людей.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
"Черговий обстріл Лисичанська - чотири будинки зруйновано, щонайменше троє постраждалих", - зазначив Гайдай.
Він додав, що трьох постраждалих рятувальники передали лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу.
Також Гайдай уточнив, що три з чотирьох будинків зруйновані повністю, один - частково.
За його словами, вже не вперше за 11 квітня житлові квартали Лисичанська охопив ворожий обстріл.
Гайдай нагадав, що зранку у місті рятувальники у зруйнованому окупантами будинку знайшли одного загиблого.
Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України.
Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, завдавав удари по містах, розташованих на Луганщині.
11 квітня Сергій Гайдай повідомив, що у Лисичанську, де немає навіть натяку на військових, від окупантів прилетіло щось величезне, у воронці може сховатись фура.