Триває наступ ворога у напрямку Новотошківського і штурмові дії у районах Рубіжного та Попасної.

Російські загарбники обстріляли житлові квартали Попасної на Луганщині, внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще одного поранено.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

"Внаслідок обстрілів житлових кварталів Попасної та Рубіжного пошкоджено три житлових об‘єкти. У Попасній прямо на вулиці загинули дві людини та одну поранено. Бережіть себе! Знаходьтеся в укриттях!" - написав він.

Гайдай зазначив, що ворог наступає уздовж усієї лінії зіткнення.

"Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, інтенсивно обстрілює наші війська з метою їх витіснення. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного і Попасної", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби, 22 квітня, українські військовослужбовці на Донецькому та Луганському напрямках успішно відбили 8 атак ворога і знищили майже півсотні одиниць ворожої техніки і БПЛА.

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