Після пожежі в обстріляному будинку врятували двох літніх людей.

Зранку ворог обстріляв школу та дві багатоповерхівки в Сєвєродонецьку.

Про це йдеться на сторінці Луганської обласної адміністрації у Faceebok.

"Під щільний вогонь російської армії потрапили дві багатоповерхівки в новому районі міста, а також будівля середньої школи. Ворожий обстріл відбувся зранку 10 квітня. В одному із під’їздів вщент вигоріли квартири із першого до п’ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року народження, які ще залишались в цьому постраждалому не раз будинку. Ще одне займання після влучання російського снаряду сталося по-сусідству. Як наслідок, вигоріли три квартири на п’ятому поверсі. На щастя, без жертв. Постраждала і будівля однієї із розташованих поряд шкіл", - йдеться у повідомленні з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Також зазначається, що за минулу ніч також зруйновані два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.

Нагадаємо, Росія увірвалася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, не раз обстрілював Сєвєродонецьк. 9 квітня стало відомо, що у місті загинула жінка.

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