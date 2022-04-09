Сергій Гайдай зазначив, що через постійні обстріли неможливо загасити пожежі.

Російські окупанти завдали удару по Лисичанську Луганської області. У місті спалахнуло АЗС, багатоповерхівка та підприємство.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

"Вранці орки взялися за свою улюблену справу - розстрілюють житлові квартали мирних міст. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство", - йдеться в повідомленні.

За його словами, пожежі неможливо загасити через постійні обстріли російських військових.

При цьому Гадай вказав, що в Рубіжному чотири людини отримали поранення через обстріл окупантами житлового будинку, а в Сєвєродонецьку загинула жінка.

"Шановні місцеві телеграм-канали, останнє китайське попередження, ніяких адрес, ніяких фото або відео, які можуть розкрити розташування об'єктів, що потрапили під обстріл! Не ставайте коректувальниками вогню!!!"- підсумував глава Луганської ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти системами залпового вогню обстріляли місто Золоте - щонайменше п'ятеро людей поранені.

За словами глави Луганської ОВА Сергій Гайдай, обстріли гірської громади російська армія не припиняє майже дві доби, тримаючи місцевих жителів у страху.

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