Було помічено рух у бік Донецької області потяга з плацкартними вагонами для перевезення в'язнів, зазначили в Генштабі.

Задля поповнення лав російських окупантів минулого тижня в бік Донецької області попрямував потяг для перевезення в'язнів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що на фоні великих втрат особового складу у війні противник використовує альтернативні джерела поповнення своєї живої сили.

"Так, минулого тижня було відзначено рух у бік Донецької області потяга з плацкартними вагонами для перевезення в'язнів. Один з вагонів - із засудженими жінками", - повідомили у Генштабі.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого у Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія проводить примусову мобілізацію чоловіків в регіонах Кавказу.

"З метою поповнення масштабних втрат в живій силі, ворог продовжує приховану мобілізацію в Російській Федерації. Зокрема, в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, мобілізації підлягають всі чоловіки, незалежно від стану здоров'я та бажання воювати.

"Велика кількість мобілізованих - це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув'язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України", - інформує Генштаб.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять 159 090 супротивників. Крім того, РФ втратила на українській землі дуже багато техніки, зокрема, 6 769 бойових броньованих машин.

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