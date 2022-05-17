Обмін відбудеться після стабілізації стану військових.

Операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.

Як зазначила віце-прем’єрка Ірина Верещук, вчора було евакуйовано понад півсотні поранених військових.

"В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їх стану ми їх обміняємо на російських військовополонених", - заявила вона та зазначила, що команда працює над подальшими етапами гуманітарної операції.

Евакуація військових з "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

Вас також можуть зацікавити новини: