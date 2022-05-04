Зв'язку з українськими воїнами, які обороняють об'єкт, поки немає.

Російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де знаходяться українські військові та мирні громадяни. Наразі зв'язок із захисниками міста відсутній.

Відповідною інформацією поділилося видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко частково підтвердив інформацію ЗМІ. У прямому ефірі національного телемарафону він дав наступний коментар: "Сьогодні йдуть важкі бої на території фортеці нашої, "Азовсталь". Наші хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працює авіація, кораблі підійшли і теж гасять по цій фортеці".

Новий штурм "Азовсталі": що відомо

Минулого тижня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу. Загалом вдалося вивезти понад сто осіб. Вони вже прибули до Запоріжжя, але ще кілька сотень громадян залишаються у бункерах на "Азовсталі".

Російські окупанти почали штурм заводу вчора, 3 травня. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і задіяв величезну кількість піхоти. Українські захисники пообіцяли зробити все можливе, щоб відбити атаку. Однак з тих пір вони не виходили на зв'язок.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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