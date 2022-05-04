Російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де знаходяться українські військові та мирні громадяни. Наразі зв'язок із захисниками міста відсутній.
Відповідною інформацією поділилося видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко частково підтвердив інформацію ЗМІ. У прямому ефірі національного телемарафону він дав наступний коментар: "Сьогодні йдуть важкі бої на території фортеці нашої, "Азовсталь". Наші хлопці боронять цю фортецю, але дуже важко, тому що працюють по цій фортеці з важкої артилерії, працюють танками, працює авіація, кораблі підійшли і теж гасять по цій фортеці".
Новий штурм "Азовсталі": що відомо
Минулого тижня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу. Загалом вдалося вивезти понад сто осіб. Вони вже прибули до Запоріжжя, але ще кілька сотень громадян залишаються у бункерах на "Азовсталі".
Російські окупанти почали штурм заводу вчора, 3 травня. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і задіяв величезну кількість піхоти. Українські захисники пообіцяли зробити все можливе, щоб відбити атаку. Однак з тих пір вони не виходили на зв'язок.
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