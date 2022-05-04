Хлопчик пережив справжнє пекло.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 24 лютого - окупанти по-звірячому бомблять і перетворюють на руїни квітучий і успішний Маріуполь, вбиваючи його мирних мешканців.

Так, 8-річний маріуполець у щоденнику розповів про свої недитячі емоції, пережиті у блокадному місті. Кілька сторінок з дитячого рукопису оприлюднив маріупольський художник та актор Євген Сосновський у Facebook.

Хлопчик пережив справжнє пекло.

Маленький маріуполець зазначає, що йому – 8 років, сестрі – 15, а мамі – 38 і вона потребує перев'язок. Його розповідь про буденні речі такі, як сон, читання, перериваються страшними повідомленнями.

"Ще у мене помер дідусь. У мене – рана на спині, здерта шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видерте "м'ясо на руці" та рана на нозі", – розповідає хлопчик.

Переживаючи найстрашніше у своєму житті, він таки шукає щось добре та світле. Так, пише про свою нову подругу Віку, у якої гарні батьки. Дитина радіє, що у неї незабаром день народження і що бабуся повернулась, коли ходила по воду.

Найбільше болю в розповідях дитина на останній сторінці. Там кульковою ручкою намальовані страшні і зовсім недитячі зображення: люди, які лежать на підлозі, а також зруйновані будинки. Усе, що втратили маріупольці з початку війни.

"У мене померли 2 собаки, бабуся Галя і улюблене місто Маріуполь", – дитячою рукою написане дійсно моторошне речення.

Блокада Маріуполя: що відомо

2 травня за участі Червоного Хреста та ООН вдалось вивезти з "Азовсталі" понад 150 цивільних людей. Лише 3 травня їм вдалось доїхати до Запоріжжя.

В ніч на 3 травня окупанти завдали нищівних авіаударів по заводу. Загинули 2 мирні мешканки, ще 10 осіб отримали поранення.

Вранці 3 травня окупанти почали штурмувати завод, залучили танки, піхоту, десантників.

Тим часом Росія незаконно депортує мешканців міста на свою територію. Люди змушені протягом кількох тижнів виживати в фільтраційних таборах.

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