Супротивники погрожували, що не будуть випускати мешканців Мелітополя до 12 травня, зазначив мер.

Російські окупанти третю добу не випускають мешканців Мелітополя, які хочуть евакуюватися з міста.

Про це в ефірі національного марафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він нагадав, що місяць тому окупанти викрали автобус, за допомогою якого планувалося евакуювати мешканців міста. Згодом автобус все ж вдалося повернути, проте евакуацію мешканців Мелітополя так і не було проведено. Зараз люди намагаються виїхати з міста приватним транспортом, проте їх вже третю добу тримають на блокпості.

"Зараз люди вимушені своїм приватним транспортом евакуюватися, домовлятися зі своїми родичами, знайомими, а також намагатися шукати шляхи виїзду. Але вже третій день, третю ніч наші жителі, хто не погоджується з окупацією та тим режимом, який встановлюють рашисти, намагаються виїхати з Мелітополя, але третій день вони ночують на блокпосту у Василівці", - сказав він.

Також він додав, що російські військові погрожують, що не будуть пропускати мешканців Мелітополя до 12 травня.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував мирних жителів у низці населених пунктів. Супротивникові вдалося взяти під контроль низку міст, зокрема, Мелітополь.

На початку травня стало відомо, що у Мелітополі вороги змушують дітей вчити вірші про війну та носити георгіївську стрічку.

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