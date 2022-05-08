У результаті однієї з ворожих атак виникла пожежа, поділились у Миколаївській ОВА.

На Миколаївщині за добу в результаті обстрілів російських окупантів вбито одну людину, поранено п'ятьох.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації станом на 8:00.

"Учора, після обіду, Миколаївська область та обласний центр був обстріляний. Зокрема, у Вознесенському районі було завдано ракетного удару по об’єкту інфраструктури. Вдень та вночі були прильоти та обстріли за межами смт Березнегувате. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни здійснили обстріл житлових кварталів одного із районів Миколаєва. Пожежі, що виникли, були ліквідовані.

Окрім того, внаслідок ракетного обстрілу відбулося загоряння Галицинівського лісу, пожежу також ліквідували.

Сьогодні вночі знову завдано ракетного удару по віддаленому району обласного центру.

"Протягом доби в результати обстрілів Миколаївщини 5 поранених, одна людини померла. Деталі щодо постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім у низці населених пунктів атакував і мирних жителів. Зокрема, окупанти обстрілювали Миколаївщину та обласний центр, вже є десятки жертв.

7 травня повідомлялося, що на території Вознесенського району Миколаївщини прогриміли низка вибухів.

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