Мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

На Миколаївщині повідомляють про 4 вибухи на території Вознесенського району.

Про це інформує Telegram-канал міської влади Вознесенська з посиланням на районну військову адміністрацію.

"На території Вознесенського району було чутно 4 вибухи. Керівництво РВА закликає реагувати мешканців району на сигнали тривоги", – йдеться у повідомленні.

Водночас, на Facebook-сторінці Вознесенської РВА зазначається, що районна військова адміністрація просить громадян "бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки наш район знову зазнав атаки ворога ракетними ударами".

"Тому як тільки сповістили про тривогу - потрібно негайно сховатися в укриття", – йдеться у повідомленні.

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Про звуки вибухів повідомляли також в Одесі й Сумах. Внаслідок обстрілу останньої поранено людину.

Крім того, ворог зранку 7 травня випустив ракету над Полтавщиною. На щастя, наша ППО її збила.

Не змогли збити ракету над Карлівкою, внаслідок чого пошкоджено в інфраструктурний об’єкт. Постраждалих, на щастя, немає, пожежа ліквідована.

З наближенням 9 травня, яке є для агресора однією з найважливіших військових дат, всіх українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги. У окупантів немає вагомих перемог на фронті, тому вони здатні посилити терор мирного населення.

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