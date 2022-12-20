Супротивник пошкодив понад 240 домівок, а 34 - вщент знищено.

На Одещині з початку повномасштабного вторгнення Росії в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури влучило 111 російських ракет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у "Медіацентрі Україна - Одеса" повідомив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.

Чиновник додав, що через обстріли російських окупантів загинуло 32 цивільні особи, ще 96 поранені.

Відео дня

"Поранення отримали 96 цивільних осіб, з них 13 дітей. Через обстріли зазнало руйнацій власне майно близько тисячі жителів регіону. Зокрема, суттєво пошкоджено 243 приватних житлових будинка та квартир, а 34 повністю знищено. Також зруйновано 9-поверховий будинок на 106 квартир і ще понад 320 квартир та будинків пошкоджено вибуховою хвилею", - розповів Костенко.

Він додав, що на узбережжі Чорного моря зруйновано 32 бази відпочинку, які належать приватним підприємствам, а також - понад 80 торгівельних павільйонів.

За його словами, задокументовано 70 обстрілів з боку військових РФ по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури регіону. Зокрема, було 54 ракетних обстріли з комплексів повітряного, морського чи наземного базування.

"Зафіксовано влучення 111 ракет. Це без урахування тих, що бути збиті силами української ППО", - сказав Костенко.

Було зафіксовано два обстріли тактичною авіацією ворога, сім обстрілів корабельною артилерією, а також сім влучань безпілотників.

"Пошкоджено три цивільних судна і ще три захоплено російськими військовими", - сказав Костенко.

За його словами, через обстріли окупантів руйнацій зазнали підйомний міст через Дністровський лиман, приватний зерновий елеватор в місті Арциз, сім комплексів енергетичної інфраструктури, 32 бази відпочинку у прибережній зоні, що належать приватним підприємствам, а також нежитлові складські приміщення 19 приватних підприємств, ТЦ "Рів'єра", в якому зберігало майно та здійснювало свою діяльність понад 300 підприємців, аеропорт "Одеса", Одеський нафтопереробний завод тощо.

За словами Костенко, під час документації цих злочинів з місць подій вилучено більше 2 тис. 400 уламків ракет, бомб, снарядів, а також заборонених міжнародною конвенцією касетних бомб.

Ситуація в Одеській області сьогодні - що треба знати

У регіоні в ніч на 10 грудня внаслідок ворожих атак іранськими дронами-камікадзе Shahed пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, без електропостачання залишилося дуже багато споживачів, у Одесі не міг нормально працювати громадський електротранспорт.

Згодом ситуація з електропостачання в регіоні покращилася - 16 числа в обласному центрі мав відновити роботу міський електротранспорт.

16 грудня росіяни знову масовано вдарили по українській землі, супротивник запустив понад 70 ракет, 60 з них було знищено.

Вас також можуть зацікавити новини: