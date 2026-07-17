Дрони навідались у Керч, після чого там загорілась залізнична станція

У місті також загорілась нафтобаза та електропідстанція.

В ніч на 17 липня у тимчасово окуповану Керч навідались дрони, внаслідок чого на тамтешній залізничній станції загорілись склади та ешелони, пожежу в цій зоні зафіксував сервіс NASA FIRMS.

Також за даними Телеграм-каналів, у місті загорілась нафтобаза з електропідстанцією.

За даними OSINT-каналів пожежа виникла і біля Коктебеля, в районі електропідстанції та насосної станції, передає 24 Канал.

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Крім тимчасово окупованого Криму дрони навідались і в тимчасово окуповане Гранітне Донецької області. Внаслідок дронового удару там почалася пожежа в районі нового залізничного мосту, яку також зпафіксував NASA FIRMS.

Удари по окупованому Криму

У ніч на 13 липня Сил оборони уразили низку важливих цілей противника. Зокрема, уражено сім танкерів, п'ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря.

Загалом анексований Крим був плацдармом для Росії ще з 2014 року, але тепер він стає вразливим.

Як писало видання The Economist, повна ізоляція півострова дала б Україні сильну позицію на будь-яких майбутніх переговорах про закінчення війни. Операції України з використанням дронів, спрямовані на стратегічні об’єкти інфраструктури півострова, вже дають результати. Видання зазначало, що Україна за допомогою дронів атакує не лише стратегічні об’єкти інфраструктури Криму, а й автомобільні, залізничні та водні шляхи, що з’єднують півострів із Росією.

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