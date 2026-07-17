США розгорнули Typhon під носом у Пекіна: китайські супутники зробили знімок

MizarVision оприлюднила супутникові знімки американської ракетної системи Typhon, розгорнутої на японському острові Кюсю.

Китайська компанія MizarVision, яка спеціалізується на супутниковій зйомці, опублікувала нові знімки американської ракетної системи середньої дальності Typhon, розгорнутої на авіабазі Каноя на японському острові Кюсю. Система перебуває там у межах спільних навчань США та Японії, однак її поява вже привернула увагу Пекіна, пише Defence Blog.

На оприлюднених знімках, за твердженням компанії, видно елементи мобільної батареї Typhon, яка здатна запускати як крилаті ракети Tomahawk, так і багатоцільові ракети SM-6. Особливу увагу аналітики звертають на дальність комплексу: Tomahawk може вражати цілі на відстані до 1600 кілометрів, що теоретично дозволяє покривати значну частину східного узбережжя Китаю з території Кюсю.

Розгортання Typhon відповідає планам, які раніше офіційно оголосили США та Японія. У травні Міністерство оборони Японії повідомило, що американська 3-тя багатодоменна оперативна група доставить Typhon і реактивні системи HIMARS для участі у навчаннях Valiant Shield 2026, які проходили з 22 червня до 1 липня. Очікується, що після завершення осінніх навчань комплекс перемістять на американську військову базу в Японії для зберігання.

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Це вже друге розгортання Typhon у Японії та перше – безпосередньо на Кюсю. Попереднього разу систему розміщували у 2025 році на базі Івакуні, де вона залишалася довше, ніж спочатку планували, що викликало невдоволення місцевих жителів. Нове місце дислокації розташоване ближче до Тайваню та материкового Китаю, тому військові експерти пов'язують цей крок із посиленням так званого "першого острівного ланцюга" – стратегії США зі стримування китайської військової активності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Водночас Японія підтвердила, що під час нинішнього розгортання не планується бойових запусків Typhon або HIMARS. Це відрізняється від ситуації на Філіппінах, де на початку року американські військові вперше здійснили бойовий запуск ракети Tomahawk із комплексу Typhon під час навчань Balikatan.

Публікація супутникових знімків китайською компанією підкреслює зростаючу роль комерційної супутникової розвідки у відстеженні військової активності. Водночас MizarVision наголосила, що ідентифікація техніки на фотографіях є результатом власного аналізу компанії, а не офіційного підтвердження урядів США чи Японії.

Пекін раніше неодноразово засуджував розміщення Typhon в регіоні, називаючи його фактором дестабілізації та підвищення ризику військової конфронтації. Аналогічну критику щодо розширення американських наземних ракетних систем в Індо-Тихоокеанському регіоні висловлювала й Росія.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше китайські аналітики заявили, що розгортання США ракетної системи Typhon на півдні Японії може безпосередньо загрожувати прибережним містам Китаю та блокувати важливі морські шляхи до Тихого океану.

Минулоріч США розгорнули ракетну систему Typhon на Філіппінах. Це розлютило Китай, адже тепер в американців є доступ до ключових об'єктів Пекіна.

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