Російська пропаганда щодо військового вторгнення в Україну поширюється у світі відеоігор, йдеться у статті The New York Times.
Так, у грі Minecraft, що належить Microsoft, російські гравці відтворили битву за захоплене окупантами українське місто Соледар, розмістивши відео гри в російській соцмережі ВКонтакте. Канал військової гри World of Tanks, присвячений 78-й річниці поразки нацистської Німеччини, в травні відтворив парад танків Радянського Союзу в Москві в 1945 році. На популярній ігровій платформі Roblox користувач створив масив внутрішніх військ МВС у червні з нагоди святкування Дня Росії.
"Ці ігри і суміжні дискусійні сайти, такі як Discord і Steam, стають онлайн-платформами для російського агітпропу, поширюючи серед нової, в основному більш молодої аудиторії, потік пропаганди, який Кремль використовував для виправдання війни на Україні", - наголошується в статті.
Президент Microsoft Бред Сміт повідомив у квітні, що Служби безпеки компанії виявили недавні спроби Росії "проникнути в деякі з ігрових спільнот", пославшись на приклади в Minecraft і в дискусійних групах Discord.
Як зазначає NYT, хоча деякі матеріали відображають погляди простих росіян, інші приклади свідчать про причетність держави.
Як нагадує видання, після вторгнення Росії в Україну Microsoft призупинила нові продажі продуктів і послуг в Росію, але росіяни продовжують знаходити способи використовувати її ыгри і такі сайти, як Discord і Steam, щоб охопити більш широку аудиторію.
"Багато прикладів пропаганди наведені російською мовою, що дозволяє припустити, що цільова аудиторія знаходиться вдома або серед російськомовних в сусідніх країнах, включаючи Україну", - йдеться в статті.
Як зазначив у коментарі виданню глава української консалтингової компанії Molfar, яка аналізує онлайн-загрози, Артем Старосєк, дослідники компанії виявили більше десятка випадків прокремлівської пропаганди в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare і War Thunder. Майже всі вихваляли перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною - тему, яку Путін та його радники використовували, щоб заручитися підтримкою сьогоднішньої війни. Деякі з них мали явні зв'язки з політичними партіями або державними установами.
Водночас деякі онлайн - ігри стали полем боротьби з пропагандою РФ
Так, компанія з Німеччини створила комп'ютерну гру Death from Above - симулятор атак українських безпілотників на російські війська.
А Фінська газета Helsingin Sanomat використовувала відеогру Counter-Strike, щоб показати російській аудиторії наслідки війни в Україні.
Так, у грі була створена карта міста, схожого на українські населені пункти, які постраждали внаслідок звірств окупантів. На карті журналісти розмістили фотографії та записи, які демонструють російську агресію.