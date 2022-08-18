Ворог активно веде повітряну розвідку.

ЗСУ відбили наступ окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде оборону зайнятих районів.

"Обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лукʼянівське, Преображенка, Полтавка. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленийого Гаю, Щербаків та Новояковлівки. Намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченкове, успіху не мав, відійшов", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ядерним шантажем на Запорізькій атомній станції російські окупанти хочуть зробити "сіру зону" не тільки із Запоріжжя, але і з усієї України.

Він переконаний, що втілити мету цього проекту російським окупантам ніколи не вдасться, адже в їхніх планах відсутній опір.

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