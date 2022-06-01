На приватні будинки та цивільну інфраструктуру селища міського типу Комишуваха дві години безупину сипалися російські снаряди.
Про це у Telegram повідомила Запорізька обласна державна адміністрація.
Зазначається, що вчора обстріл без зупинки тривав з 18 до 20 години.
"Місцевим мешканцям, які ще не встигли виїхати у більш безпечні місця, довелося понад дві години ховатися у підвалах, щоб вберегтися від ворожих обстрілів. На щастя, жертв та поранених не виявлено",- сказано в повідомленні.
При цьому сказано, що прицільним вогнем ворожі війська розтрощили житлові помешкання, присадибні ділянки, приватний транспорт та техніку.
У ЗОВА зазначають, що громада втратила школу зі сторічною історією, яку російські окупанти за кілька годин перетворили на руїни. При цьому повідомляють, що школа була опорним закладом з 4-ма філіями, де навчалось 855 учнів, працювало 73 вчителі, було обладнано сучасні кабінети хімії, біології, математики та 3 комп’ютерні класи, встановлено інтерактивні проектори та дошки, відкрито 3 інклюзивні класи.
"Освітній заклад європейського рівня перетворився на купу каміння",- зазначають в ЗОВА.
У повідомленні наголошується, що ситуація у громаді залишається вкрай небезпечною через тактику російських військ, які не цураються цілеспрямовано знищувати все живе.
Нагадаємо, РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Вороги спершу скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей, зокрема, в Запорізькій області.
25 травня зранку окупанти випустили по Запоріжжю чотири крилаті ракети, одну з них збила українська протиповітряна оборона. У результаті ворожої атаки загинула одна людина, а три особи отримали поранення.
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