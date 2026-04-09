Зеленський: Я один з небагатьох, хто каже Трампу, що він не завжди правий

Президент України заявив про "добрі стосунки" з американським лідером і наголосив на важливості підтримки США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що має хороші відносини з президентом США Дональдом Трампом і може дозволити собі відверто висловлювати свою позицію. Про це він розповів в інтерв’ю подкасту "Решта – це політика", передає RaiNews.

За словами Володимира Зеленського, його відносини з Трампом базуються на відкритості.

"У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я думаю, що у нас добрі стосунки, тому що я один з небагатьох людей, хто говорить йому, що він думає. Небагато людей можуть сказати президенту США, що він не завжди правий", заявив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що підтримка США важлива не лише у військовому вимірі. Співпраця включає і обмін досвідом, який Україна здобула під час війни.

Зеленський наголосив, що така взаємодія є корисною для обох сторін і може зміцнити партнерство між Києвом і Вашингтоном.

Відносини Зеленського і Трампа

Нагадаємо, що відносини між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом залишаються складними та водночас прагматичними. У різні періоди вони коливалися між напруженістю та співпрацею.

Як пише El Pais, нещодавно відносини між Україною та США знову загострюються на тлі війни в Ірані та розходження в позиціях з багатьох інших питань. Київ нібито готується воювати без підтримки Вашингтона.

У березні, коли Україна почала пропонувати США і країнам Перської затоки свою допомогу у протидії іранським дронам-камікадзе, Дональд Трамп кілька разів відкинув цю пропозицію. Він зокрема зауважив, що Зеленський є "останньою людиною, від якої нам потрібна допомога".

