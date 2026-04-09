'Удар по економіці': співзасновник 'Нової пошти' розкритикував введення нових податків

Ухвалені та запропоновані рішення підприємець оцінює як "потрійний удар по економіці від Верховної Ради".

Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк розкритикував нові податкові ініціативи в Україні, заявивши про їхній негативний вплив на бізнес, споживачів та економіку загалом. Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, ухвалені та запропоновані рішення він оцінює як "потрійний удар по економіці від Верховної Ради".

Першим ударом він назвав продовження 5% військового збору на три роки після завершення війни. Поперешнюк наголосив, що відновлення економіки, на його думку, потребує не підвищення, а зниження податкового навантаження та створення сприятливих умов для бізнесу.

"Відновлення країни та економіки - це не збільшення податків, а їх зменшення. Це створення найкращих умов для бізнесу, адже економіку розвивають не чиновники, а підприємці. Тож депутати фактично відтермінували відновлення економіки ще на три роки", - зазначив співзасновник "Нової пошти".

Другий удар, який викликав критику, став так званий "податок на OLX". Йдеться про оподаткування діяльності громадян, які продають товари або надають послуги через онлайн-платформи. За словами бізнесмена, це рішення зачепить мільйони українців, які самостійно заробляють на життя.

"Це люди, які не просять нічого від держави, а працюють кур’єрами, таксистами, торгують між собою та надають один одному послуги. Це відчутно вдарить по їхніх гаманцях, а отже - по всій економіці. А ще призведе до зростання кількості перевірок, штрафів, судових спорів, корупції та тіньових схем", - зазначив підприємець.

Третім ризиком він назвав законопроєкт із планами про оподаткування міжнародних посилок. На його думку, це може бити по мільйонах українських споживачів, знизити їхню купівельну спроможність, погіршити добробут, посилити корупцію та тінізацію, а також може призвести до колапсу митних процедур.

"Я не можу зрозуміти логіку цих дій, адже очікувані додаткові доходи бюджету від цих нововведень на рівні 1% можна було отримати іншими, менш токсичними засобами", - додав Поперешнюк.

У лютому Рада директорів МВФ затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів, яка розрахована на чотири роки. За умовами програми, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ. Серед вимог - пакет податкових заходів на 2026–2027 роки, який включатиме оподаткування доходів від цифрових платформ, скасування податкової пільги для міжнародних посилок, а також скасування пільг зі сплати ПДВ для ФОПів, оборот яких перевищує поріг у 4 мільйони гривень.

20 березня Міністерство фінансів опублікувало новий законопроєкт, який містить основні податкові зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом. Урядовий законопроєкт передбачає низку змін до Податкового кодексу, які стосуються фізичних осіб-підприємців, продажів через цифрові платформи та оподаткування міжнародних посилок. Частина новацій запрацює з 2027 року.

8 квітня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, яким запроваджується оподаткування доходів, отриманих з цифрових платформ (на кшталт, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber тощо).

Вас також можуть зацікавити новини: