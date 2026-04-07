Атака на Новоросійськ: повторно уражено фрегат 'Адмірал Ессен', - CyberBoroshno

Під час атаки ЗСУ на Новоросійськ, ймовірно, було уражено фрегат Чорноморського флоту Росії "Адмірал Ессен". Про це заявив Telegram-канал CyberBoroshno.

"За результатами аналізу наявних знімків можемо констатувати, що в ході атаки 06.04 по Новоросійську було повторно уражено фрегат "Адмірал Ессен" (попередній раз був у березні – УНІАН)", - йдеться у повідомленні.

За словами аналітиків, ідентифікацію підтверджують два індикатори: характерний білий колір радарів, притаманний саме кораблю "Адмірал Ессен" на відміну від інших фрегатів проєкту 11356Р. Крім того, йдеться, що "Адмірал Макаров" після атаки залишився на тому ж місці, що й був після минулої атаки.

"Виходить "Макаров" вже другий раз "уражають" (у березні ураження цього корабля не підтвердилось – УНІАН). Перший раз Генеральний штаб заявив, а потім він в той же день ракети пускав, а тепер СБС. Ну нічого, Бог любить трійцю", - зазначає CyberBoroshno.

Нагадаємо, 6 квітня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження фрегата "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ (РФ). Згодом було уточнено, що йдеться за фрегат "Адмірал Макаров". Йшлося, що цей корабель призначений для знищення субмарин, надводних кораблів та завдання ударів по наземних цілях. Він неодноразово застосовувався для запусків крилатих ракет "Калібр" по містах України.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що "Адмірал Григорович" перебуває поза зоною Азово-Чорноморської акваторії. Фрегати "Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен" та "Адмірал Григорович" - кораблі одного проєкту, які за традицією називається по принципу першої одиниці, яку було поставлено до строю.

