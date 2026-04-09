РФ терміново посилює ППО в Криму, але вибухи лунають постійно, - Плетенчук

Окупанти відновлюють радіолокаційні системи після ударів і намагаються утримати контроль над регіоном.

Російські війська продовжують нарощувати протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму та регулярно відновлюють радіолокаційні системи після уражень. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає "Укрінформ".

За його словами, ситуація має безперервний характер: після знищення елементів ППО росіяни швидко намагаються їх відновити.

"Це процес перманентний… після знищення засобів радіолокаційного огляду відбувається ураження об'єктів, які цей ешелон прикривав, тому вибухи в Криму чутно постійно", - сказав Плетенчук.

Він уточнив, що вибухи можуть свідчити як про ураження систем ППО, так і про удари по об’єктах, які вони захищають.

Дмитро Плетенчук наголосив, що Крим має стратегічне значення для Росії – як для контролю повітряного простору над Азово-Чорноморським регіоном, так і для логістики та розміщення військ. Окупанти прагнуть зберігати там максимально щільну систему захисту та готові перекидати ресурси з інших напрямків.

Нагадаємо, 8 квітня підрозділи Сил оборони України вдарили по позиційному району берегового ракетного комплексу "Бастіон" в Криму.

24 березня бійці Головного управління розвідки (ГУР) вистежили та уразили колону пускових установок "Бастіон-М", яка рухалась до позицій в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок успішної атаки було знищено одну з пускових установок та дві дороговартісні ракети "Циркон".

Як зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, Сили оборони тепер мають спроможності уражати будь-які об’єкти на території тимчасово окупованого Криму, у тому числі носії ракет типу "Циркон" - ракетні комплекси "Бастіон".

Вас також можуть зацікавити новини: