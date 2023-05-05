Відомо про одну загиблу, ще двох людей розшукують.

Російські загарбницькі війська вкотре обстріляли Авдіївку Донецької області, під завалами опинился люди.

Про це повідомив народний депутат Муса Магомедов у своєму Telegram-каналі. За його словами, зафіксовано влучання у дві багатоповерхівки, під завалами опинилася сім’я із трьох людей. З-під завалів дістали тіло жінки, її чоловіка та матір зараз розшукують.

"Мышибратья" не зупиняться, поки від міста не залишиться лише випалена земля. Тому наполягаю на евакуації всіх цивільних із цього пекла", - написав він.

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Обстріли Авдіївки: останні новини

Наприкінці квітня повідомлялося, що у місті, попри постійний російський терор залишається понад 1700 людей. Крім того, одну дитину переховують батьки, через це її не можуть евакуювати правоохоронці.

За даними міської військової адміністрації, російські війська намагаються захопити стару частину Авдіївки.

30 квітня загарбники вдарили по місту з "Градів" та танків, а також завдали авіаракетного удару. Внаслідок удару було зруйновано дві багатоповерхові будівлі.

Нагадаємо, 18 квітня президент Володимир Зеленський прибув на передові позиції українських військових в Авдіївці.

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