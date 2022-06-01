Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич показав наслідки сьогоднішнього обстрілу міста.

"Російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі. Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну - госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо про ще двох поранених", - розповів міський голова.

Окрім того, на одній з адрес пошкоджено газопровід: без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою - прорив водопроводу.

"Найближчими днями ремонтні бригади все відпрацюють. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, наразі енергетики оперативно все відремонтували. Сьогодні комунальники роздали людям плівку, щоб забити пошкоджені вікна. Також вони допоможуть вивезти великогабаритне сміття та навести лад біля будинків", - додав Сєнкєвич.

Як повідомляв УНІАН, Росіяни обстріляли Миколаїв з артилерії. В місті було чути вибухи, мер закликав людей бути максимально обережними та триматися далі від вікон.

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