Артилерійський обстріл, у місті лунають вибухи.

Російські окупанти обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

"Артилерійський обстріл. 14:45. У місті лунають вибухи", - написав він. Закликав людей бути максимально обережними і триматися подалі від вікон.

Раніше повідомлялося, що військова комендатура оборони Миколаєва радить мешканцям двох районів міста, а також передмістя тимчасово виїхати у безпечні місця.

За даними військових, з 26 травня обстріл Миколаєва здійснюють підрозділи 291 артилерійської бригади РФ, використовуючи 203 мм гармати 2С7 "Піон".

Рекомендується щонайменше перебувати у центральних, західних та північних районах міста: Центральному, Заводському, Варварівці, Тернівці, Соляних. Мешканцям, які за різних обставин не можуть покинути свої домівки, рекомендується знаходитись в бомбосховищах, підземних укриттях або поруч з ними.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти посилили обстріли Миколаєва, є руйнування в житловому секторі міста та жертви серед цивільного населення.

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