Він зазначив, що жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія.

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію державою-терористом та затвердити нові санкції для РФ за терор.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні наприкінці 141-го дня повномасштабної війни, яке оприлюднено у його Telegram.

"Сьогодні я адресую це звернення не українцям і українкам, як зазвичай, а нашим партнерам. Демократичному світу. Цей день вкотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що внаслідок лише одного ракетного удару по Вінниці сьогодні вбито 23 людини, з який троє дітей віком до 10 років. І це ще не остаточна кількість, оскільки триває розбір завалів на місці влучань ракет. У списку безвісно зниклих наразі є десятки людей, а серед госпіталізованих є важкопоранені.

"Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед". Всередині були люди… А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?", - наголосив Зеленський.

Він звернув увагу, що Росія здійснила цей ракетний удар якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів.

"Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення. Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України", - сказав глава держави.

За його словами, також якнайшвидше має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого всі російські активи та кошти в усіх країнах світу повинні бути конфісковані й спрямовані на відшкодування збитків жертвам російського терору.

Президент зазначив, що необхідно якнайшвидше запровадити такі обмеження проти російського енергетичного експорту, які не дадуть змогу терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти.

"І я хочу підкреслити: це все потрібно не одній тільки Україні, не тільки нашим громадянам, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно всім вам, усім у світі, хто цінує людське життя хоча б трохи. Терор – це вірус. І якщо хтось із терористів залишається безкарним, це тільки заохочує інших", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що наразі сотні тисяч українських воїнів стримують російську навалу, українці роблять один із найвагоміших внесків в історії у боротьбу проти тероризму.

"І ми вдячні всім, хто нам допомагає. Кожній державі, міжнародним структурам, громадським об’єднанням по всьому світу, сумлінному бізнесу, кожній небайдужій людині. Але настав час для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами. Статусом держави-терориста для Росії. Спеціальним трибуналом щодо російської агресії. Спеціальним компенсаційним механізмом, який спрямує кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити. І, звичайно, новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні так само якнайшвидше", - закликав президент України.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

За оновленими даними станом на 22.00, у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 23 людини (з них 3 дитини), госпіталізовані 66, триває пошук 39. Звернулися за меддопомогою на цей час 117 осіб. У важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані.