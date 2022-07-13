На підприємстві, у яке поцілили окупанти, є завали, і під ними можуть бути люди.

У Запоріжжі внаслідок влучання ворожих ракет у підприємство виникла пожежа, на місці значні руйнування.

Про це повідомляється у Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

"Сьогодні дві крилаті ракети ворога поцілили в цех одного з підприємств в обласному центрі. Виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби, розбирають завали. Під ними ще можуть знаходитися люди", - зазначено у повідомленні.

Кількість і стан поранених наразі уточнюється.

За даними ОВА, підприємство у Дніпровському районі зазнало значних руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні в Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет.

Російські окупанти поцілили в одне з підприємств. Попередньо повідомлялось, що унаслідок ударів поранено сім людей. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя.

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