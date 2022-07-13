У Запоріжжі внаслідок влучання ворожих ракет у підприємство виникла пожежа, на місці значні руйнування.
Про це повідомляється у Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.
"Сьогодні дві крилаті ракети ворога поцілили в цех одного з підприємств в обласному центрі. Виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби, розбирають завали. Під ними ще можуть знаходитися люди", - зазначено у повідомленні.
Кількість і стан поранених наразі уточнюється.
За даними ОВА, підприємство у Дніпровському районі зазнало значних руйнувань.
Нагадаємо, сьогодні в Запоріжжі зафіксовано два прильоти ворожих ракет.
Російські окупанти поцілили в одне з підприємств. Попередньо повідомлялось, що унаслідок ударів поранено сім людей. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Україні ліквідовано трьох полковників-мотострільців армії РФ (фото)
- Втрати не стають меншими: Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі (відео)
- Звільнення української території від окупантів: Данілов сказав, чи є дедлайни у ЗСУ