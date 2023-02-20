Унаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки / фото t.me/zoda_gov_ua

Внаслідок удару російських окупантів по передмістю Запоріжжя вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівку.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, сьогодні, 20 лютого, ворог атакував передмістя обласного центру, за попередніми відомостями, ракетами "Іскандер-К".

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки / фото t.me/zoda_gov_ua

"Зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівку. Обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено будинки / фото t.me/zoda_gov_ua

Зазначається, що на місці влучання вже працюють відповідні служби.

Обстріл Запорізької області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що ворог вчергове атакує область.

В ОВА закликали громадян не розповсюджувати фото та відео роботи протиповітряної оборони або місць прильотів до офіційних коментарів. Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що російські окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя.

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