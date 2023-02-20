За попередніми відомостями, супротивник використав ракети "Іскандер-К".

Внаслідок удару російських окупантів по передмістю Запоріжжя вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівку.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, сьогодні, 20 лютого, ворог атакував передмістя обласного центру, за попередніми відомостями, ракетами "Іскандер-К".

"Зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівку. Обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці влучання вже працюють відповідні служби.

Обстріл Запорізької області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 лютого, Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що ворог вчергове атакує область.

В ОВА закликали громадян не розповсюджувати фото та відео роботи протиповітряної оборони або місць прильотів до офіційних коментарів. Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що російські окупанти вдарили по передмістю Запоріжжя.

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