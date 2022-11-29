Обійшлося без загиблих та поранених.

З'явилися деталі нічного удару россійських окупантів по Дніпру. Рашисти запустили по мирному місту чотири ракети.

У своєму Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що обійшлося без поранених. Проте на цьому ворожі атаки не закінчилися, рашисти обстріляли Нікопольський район.

"Росіяни ударили по Дніпру. Скерували на нічне місто кілька ракет. Поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення... За уточненою інформацією, росіяни атакували Дніпро чотирма ракетами. Серйозні руйнування і пожежа, яку вогнеборці уже загасили", - повідомив він.

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А Нікопольський район росіяни обстріляли з "Ураганів" та важкої артилерії. Резніченко повідомив, що під ворожий приціл потрапила Червоногригорівська громада. На щастя, ніхто не постраждав.

"У інших районах кричали сирени, та обійшлося без атак. І на цю хвилину спокійно. Не нехтуйте повітряною тривогою. Переходьте у безпечні місця.

Нічний удар по Дніпру: що відомо

Учора, 28 листопада, у двох обласних центрах пролунали вибухи. У низці областей України була повітряна тривога. Вибухи було чутно у Дніпрі та Полтаві.

Згодом стало відомо, що у Дніпрі рашиси поцілили у приватне підприємство. Внаслідок цього були знищені виробничі приміщення, зайнялася пожежа.

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