Голова СММ наголошує, що цей механізм міг би стати "важливим заходом для зміцнення довіри, якої досі не вистачало на місцях".

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що порушення "тиші" на Донбасі не розслідуються, оскільки сторони не змогли домовитись про створення спільного координаційного механізму для вжиття подальших заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради безпеки ООН з нагоди шестиріччя підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Трансляція заходу велась на сайті Організації.

"Виникла значна перешкода, оскільки сторони не змогли домовитися про створення спільного координаційного механізму для вжиття подальших заходів та розслідування передбачуваних порушень для деескалації та вирішення проблем безкарності", - заявив Чевік.

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Голова СММ ОБСЄ підкреслив, що цей механізм міг би стати "важливим заходом для зміцнення довіри, якої до цих пір не вистачало на місцях".

"На жаль, змушений констатувати, що обговорення цього питання в робочій групі зайшло в глухий кут, бо протягом часу позиції на переговорах посилилися. Незважаючи на заклики до боротьби з безкарності, сторони не продемонстрували свою прихильність цьому принципу, вживши заходи у зв’язку з фактами порушень, які підтверджені в доповідях СММ", - наголосив голова місії.

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Автор: Костянтин Гончаров