Супротивник у Луганській області використав великокаліберну артилерію та міномети.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактами вчинення окупантами обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Як повідомляє прес-служба СБУ, близько 9:00 російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів.

У результаті було пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури, а один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час перебували діти із вихователями.

"Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстріл тривав близько 40 хвилин, а вогонь вівся прицільно для завдання втрат.

За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм.

За півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району.

Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян, які були змушені рятуватись у підвалі школи.

"Внаслідок потрапляння снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці", – додали у відомстві.

На місцях подій наразі працюють оперативно-слідчі групи СБУ, які допитують свідків, очевидців та постраждалих від ворожих атак, вивчають та документують обставини злочинів окупантів.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська на Донбасі 17 лютого з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська. Половина селища залишилася без електропостачання. Також стало відомо, що у Врубівці один снаряд влучив у будівлю ліцею.

Загалом з опівночі супротивник 29 разів порушив режим припинення вогню, поранено одного військовослужбовця Збройних сил України.

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