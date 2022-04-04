Росіяни обстрілюють місто касетними снарядами.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва російськими військовими загинуло 10 місцевих мешканців, ще 46 отримали поранення.

Про заявив міський голова Олександр Сєнкевич під час ефіру у соцмережах.

"Сьогодні о 7-й ранку був знов обстріл. Обстріл спалього району, ви всі знаєте якого, я не буду підказувати нашому ворогу. В районі немає жодного військового об'єкту, в районі немає жодної фабрики чи заводу, я не кажу вже про сховище паливних або вибухових матеріалів. Одна людина загинула, п'ять людей постраждали, дві знаходяться у тяжкому стані. Надвечір обстріляли один із районів. Загалом за результатами цього обстрілу 9 людей загинуло, 41 людина була поранена. Я думаю, що найближчим часом ми можемо почути ще про людей, які... бо дуже в тяжкому стані люди потрапили до лікарні", - сказав він.

Також він наголосив, що окупанти обстрілюють місто касетними снарядами.

"Навіщо б'ють по спальним районам нашого міста? Не знаю. Точніше знаю. Касетними снарядами стріляють лише для одного. Касетні снаряди не вражають техніку, танки, БТРи, як вони кажуть, що демілітаризують. Вони вражають людську силу, тобто, вбивають наших людей, наших з вами сусідів, родичів, які просто ходили, стояли на зупинці, йшли на роботу, йшли додому і так далі", - сказав він.

Раніше стало відомо, що у Миколаєві під обстріл російських окупантів потрапили мирні жителі, які стояли на зупинці, а також пасажири маршруток.

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