Обстріл вівся з окупованих територій Херсонщини.

У Миколаївській області російські окупанти, намагаючись поцілити в одну з телевеж, влучили у вуличну вбиральню.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров на сторінці ОК у соціальній мережі Facebook.

За його інформацією, вранці атаковано Миколаїв і передмістя з важкої ствольної артилерії та, імовірно, ракетного комплексу "Точка-У", з напрямку окупованих територій Херсонщини. Зокрема, пошкоджено територію та кілька автівок цивільного автопідприємства.

"Намагаючись поцілити в одну з телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню. Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане зі змістом вбиральні", - відзначили в оперативному командуванні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було зруйновано пляжний туалет.

Нагадаємо, що у квітні російська високоточна авіаційна ракета Х-29 класу "повітря - земля", яка призначена для знищення залізобетонних споруд, мостів, посадкових смуг, а також кораблів і підводних човнів розвалила еко-туалет поблизу Гуляйполя Запорізької області.

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