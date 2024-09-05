Ставка Верховного головнокомандувача могла би зважати на думку військовослужбовців про їхніх командирів, вважає вона.

Очільниця волонтерського проєкту Victory Drones Марія Берлінська пропонує запровадити систему рейтингування командирів. На її думку, зрозуміти ефективність військових допоможуть оцінки від їхніх команд.

"У бізнесі є таке оцінювання "360". Це не означає, що ми будемо приймати рішення виключно про призначення комбатів, комбригів чи ротних на основі цього рейтингування. Але, великі дані ніколи не брешуть. І якщо 5 тисяч людей сказали, що цей комбриг ідіот - можливо варто подивитися, чому вони так сказали" - розповіла Берлінська в інтерв'ю Армія TV.

Водночас вона не вважає, що система рейтингування має стати єдиним критерієм для призначення командира. "Топ-керівництво країни повинно мати доступ до таких даних, щоб як мінімум бачити альтернативну точку зору своїх бійців, щоб як мінімум колективна думка людей, які ризикують своїм життям, щодо того, хто має приймати рішення по ним, була почутою", - наголосила Берлінська.

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Також вона підкреслила, що постають питання безпеки і анонімності, щоб ці дані нікуди не потрапили, а думка бійців не була використана проти них. На думку Берлінської, систему рейтингування треба створювати в рамках цифровізації.

"У цифрову епоху, як ніколи, є можливості приймати рішення розумно. Для цього потрібно не боятися безпечно збирати дані, аналізувати, виносити уроки. Найкращі кейси масштабувати, а найгірші - тут же відкидати", - наголосила Берлінська.

На її думку, ці дані потрібні для розгляду на засіданнях Ставки Верховного головнокомандувача. "Щоб люди, які ухвалюють стратегічні рішення в питаннях війни, могли відкрити (дані) по кожному комбригу чи комбату, і зрозуміти, що про нього думають люди, які з ним працюють кожен день", - наголосила Берлінська.

Вона переконана, що ефективність досягається лише за умови перебування правильних людей на правильних позиціях.

Війна в Україні

Нагадаємо, наприкінці червня начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо одного з генералів. За його словами, ця людина несе відповідальність за "втрату областей, десятків міст та тисяч українських солдатів".

Невдовзі стало відомо, що президент Володимир Зеленський вирішив зняти з посади командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

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