Супротивники використали балістику, поділилися у Силах оборони півдня.

Ворожий смертоносний ракетний удар по Одесі обріс важливими деталями. Російська армія сьогодні вдарила по Одесі ракетами "Іскандер".

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. "Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети "Іскандер-М", - заявили оборонці.

Внаслідок ракетної атаки по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

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Наразі рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів. "За наявними даними, загинуло 14 людей, серед яких жителі району міста, медик і рятувальник. Ще 46 людей отримали поранення, серед них - 8 рятувальників. На місці працюють відповідні екстрені служби. Решта інформації уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У мерії міста повідомили, що з метою вшанування пам’яті загиблих, у зв’язку з трагедією, яка сталася внаслідок ворожої атаки на Одесу та призвела до загибелі людей, 16 березня оголошено днем жалоби.

На будівлях буде приспущено державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

У центрі уваги Одеса - обстріл з боку росіян виявився смертоносним

В Одесі 15 березня через ракетний удар, завданий російською армією, загинуло 14 людей, майже півсотні отримали поранення. Серед загиблих фельдшер та рятувальник, які після першого удару прибули на допомогу постраждалим.

Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень, уточнюються. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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