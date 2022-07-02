Відомо, що 30 червня, українські війська вигнали російських окупантів з острова у Чорному морі.

На острові Зміїному, житлові споруди якого утворюють селище Біле Ізмаїльського району Одеської області, українські захисники додатково знищили партію техніки російських окупантів.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram-каналі.

Зокрема, йдеться про реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", три одиниці броньованої й автомобільної техніки, автоцистерну й район укриття інших машин.

"Ворожий дух на острові відсутній. Панує Дух Змієбаївки. Дякуємо, ЗСУ!" – підкреслив очільник ОВА.

Острів Зміїний: ЗСУ вигнали російських окупантів

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі українські війська завдали удару по Зміїному, після чого російські окупанти покинули острів.

Звільнення острова Зміїний українськими бійцями призвело до втрати контролю Росії над цією частиною Чорного моря. Це стало величезною перемогою ЗСУ, оскільки окупаційні війська хотіли використовувати острів як зброю проти України.

За словами військово - політичного оглядача Олексія Коваленка, на сьогодні ЗСУ завершили перший етап деблокади Чорного моря, і створили умови, коли російському військовому флоту небезпечно знаходиться в Чорному морі на відстані до 200 км від лінії берега України.

У Генштабі заявили, що ЗСУ мають намір дислокувати на острові свої сили.

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